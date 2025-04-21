Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
437,77
Економія при броні: -46,99 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
740,82
Економія при броні: -71,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Економія при броні: -110,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
436,89
Економія при броні: -39,64 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
739,34
Економія при броні: -65,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Економія при броні: -110,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Економія при броні: -110,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
432,73
Економія при броні: -41,95 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
732,30
Економія при броні: -63,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
728,57
Економія при броні: -54,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
468,10
Економія при броні: -65,60 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
396,90
Економія при броні: -55,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Економія при броні: -110,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
436,06
Економія при броні: -49,43 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
737,93
Економія при броні: -80,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
433,82
Економія при броні: -47,19 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
734,13
Економія при броні: -77,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
468,10
Економія при броні: -65,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
434,44
Економія при броні: -43,99 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
735,19
Економія при броні: -80,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
748,21
Економія при броні: -93,42 грн