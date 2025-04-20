Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
437,60
Економія при броні: -68,23 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
370,27
Економія при броні: -57,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
409,00
Економія при броні: -39,00 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
682,00
Економія при броні: -55,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
437,77
Економія при броні: -59,00 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
740,82
Економія при броні: -98,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
434,69
Економія при броні: -65,32 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
735,61
Економія при броні: -109,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
725,12
Економія при броні: -88,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
436,39
Економія при броні: -65,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Економія при броні: -134,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
366,89
Економія при броні: -48,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
751,52
Економія при броні: -108,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
468,10
Економія при броні: -79,20 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
396,90
Економія при броні: -67,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
443,59
Економія при броні: -64,31 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
750,68
Економія при броні: -107,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
440,10
Економія при броні: -66,67 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
744,76
Економія при броні: -101,64 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Економія при броні: -134,80 грн