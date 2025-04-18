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ГІНОФЛОР (GYNOFLOR®)

ГІНОФЛОР (GYNOFLOR®)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 337 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
368,79 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
619,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
363,57 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
770,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
646,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
729,98
Економія при броні: -79,40 грн
650,58 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
368,37 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
621,68 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
363,10 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
605,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
458,24 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
629,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
709,43
Економія при броні: -66,30 грн
643,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
362,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Економія при броні: -97,00 грн
696,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
454,21 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
368,87 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
618,92 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
453,96 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
622,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
457,12 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
618,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Економія при броні: -97,00 грн
696,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
458,26 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
647,18 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
374,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
731,32
Економія при броні: -57,63 грн
673,69 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
360,89 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
609,44 грн
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