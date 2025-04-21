Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
473,74
Економія при броні: -22,34 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
738,85
Економія при броні: -65,16 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
432,90
Економія при броні: -35,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
468,10
Економія при броні: -74,60 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
396,90
Економія при броні: -58,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
749,97
Економія при броні: -81,18 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
434,61
Економія при броні: -41,29 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
735,47
Економія при броні: -66,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Економія при броні: -117,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Економія при броні: -117,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
468,10
Економія при броні: -74,60 грн
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Економія при броні: -117,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
751,94
Економія при броні: -95,22 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №6
Delta Medical Promotions AG
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
747,16
Економія при броні: -73,47 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гінофлор таблетки вагінальні №12
Delta Medical Promotions AG
753,00
Економія при броні: -79,31 грн