Залаїн не можна застосовувати в офтальмології. Не можна застосовувати перорально. Якщо під час застосування лікарського засобу виникає подразнення, реакції гіперчутливості, препарат необхідно відмінити і призначити необхідне лікування. Призначати препарат пацієнтам із гіперчутливістю до сертаконазолу або до будь-яких протигрибкових похідних імідазольної групи протипоказано через можливу перехресну чутливість.

Перед нанесенням крему Залаїн на уражені ділянки шкіри слід вимити руки. Шкіра перед нанесенням крему має бути сухою.

Пацієнтам слід з обережністю застосовувати кислотні миючі засоби, оскільки в кислому середовищі збільшується розповсюдження Candida spp.

Залаїн містить метилпарагідроксибензоат (Е 218), який може викликати алергічні реакції (можливо відтерміновані).

Залаїн містить кислоту сорбінову, яка може викликати місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит).

Залаїн овулі. У ході лікування не рекомендується використовувати мило з кислим рН, треба користуватися переважно бавовняною білизною, не проводити спринцювання.

Доцільно також наносити протигрибковий крем Залаїн на ділянку вульви та промежини.

При застосуванні препарату рекомендується утриматися від статевих стосунків. Рекомендується розглянути можливість одночасного лікування статевого партнера.

Лікування можна проводити в період менструації.

Слід виявити та усунути фактори (гігієнічні або способу життя), які спричиняють розвиток та прояви грибкової інфекції.

Рекомендується також проводити лікування інфекцій, спричинених іншими патогенними мікроорганізмами, які можуть асоціюватися з кандидозом.

Лікування слід припинити у випадку появи місцевої алергічної реакції.

У разі відсутності характерних клінічних ознак вагінального кандидозу саме по собі позитивне мікробіологічне дослідження не є показанням для лікування.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Залаїн. Після зовнішнього застосування лікарського засобу у великих кількостях жодних плазмових рівнів не спостерігалося. Оскільки шкідливий вплив препарату на новонароджених або вагітних не досліджувався, то перед призначенням Залаїну в період вагітності або годування груддю потрібно оцінити співвідношення користі й ризику для жінки і плода/дитини.

Залаїн овулі. Відсутні дані щодо наявності ембріотоксичності та тератогенного ефекту сертаконазолу. Враховуючи спосіб застосування (одноразова доза лікування) і відсутність системної абсорбції препарату, можливе застосування сертаконазолу вагітним лише у тих випадках, коли очікувана користь для матері переважає потенційний ризик для плода.

Також відсутні дані щодо проникнення сертоконазолу у грудне молоко. Тому в період годування груддю не слід застосовувати препарат, за винятком тих випадків, якщо, на думку лікаря, очікувана користь для матері переважає потенційний ризик для дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.

Діти

Залаїн: немає даних щодо застосування в педіатрії.

Залаїн овулі: не застосовують дітям.