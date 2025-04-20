Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
326,30
Економія при броні: -51,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
300,84
Економія при броні: -42,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
287,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
302,01
Економія при броні: -32,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
300,93
Економія при броні: -43,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
296,64
Економія при броні: -40,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
298,98
Економія при броні: -39,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
322,80
Економія при броні: -48,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
300,18
Економія при броні: -40,51 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
306,37
Економія при броні: -33,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
333,90
Економія при броні: -59,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
314,45
Економія при броні: -54,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
312,08
Економія при броні: -39,47 грн