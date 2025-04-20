Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 206 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
323,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
320,00
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
296,08
Економія при броні: -22,11 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
310,37
Економія при броні: -32,13 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
326,10
Економія при броні: -48,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
288,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
288,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
342,10
Економія при броні: -64,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
309,52
Економія при броні: -9,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
340,10
Економія при броні: -62,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
305,99
Економія при броні: -33,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
297,39
Економія при броні: -22,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
298,71
Економія при броні: -24,09 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
323,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
297,27
Економія при броні: -22,65 грн