Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
323,50
Економія при броні: -38,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
334,86
Економія при броні: -10,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
333,30
Економія при броні: -48,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
333,30
Економія при броні: -48,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
309,01
Економія при броні: -40,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
330,10
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
296,49
Економія при броні: -18,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
331,00
Економія при броні: -45,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
298,17
Економія при броні: -38,58 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
330,10
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
300,57
Економія при броні: -23,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
306,83
Економія при броні: -28,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
333,60
Економія при броні: -48,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
304,76
Економія при броні: -27,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
308,20
Економія при броні: -23,10 грн