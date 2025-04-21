Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
308,45
Економія при броні: -34,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
338,90
Економія при броні: -58,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
299,69
Економія при броні: -21,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
344,60
Економія при броні: -63,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
306,81
Економія при броні: -41,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
300,87
Економія при броні: -36,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
344,00
Економія при броні: -63,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
345,20
Економія при броні: -64,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
338,60
Економія при броні: -57,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
311,89
Економія при броні: -38,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
302,48
Економія при броні: -33,18 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
323,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Залаїн крем 2 % туба 20 г №1
Егіс
338,60
Економія при броні: -57,80 грн