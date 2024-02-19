СЕРТАКОНАЗОЛ (SERTACONAZOLUM) Діюча речовина
протигрибковий препарат, похідний імідазолу, з високою фунгіцидною активністю, призначений для місцевого застосування у гінекології; ефективний щодо патогенних дріжджових грибів (Candida spp, Candida albicans, Malassezia furfur), дерматофітів (Trichophyton, Epidermophyton і Microsporum spp) та збудників, які спричиняють інфекційні захворювання шкіри та слизових оболонок, в тому числі Гр(+) м/о (Staphylococcus, Streptococcus).
місцеве лікування вагінального кандидозу.
дорослим жінкам 1 песарій вводити глибоко у піхву ввечері перед сном одноразово, якщо клінічні ознаки захворювання не зникають, можливе повторне застосування препарату через 7 днів.
гіперчутливість до протигрибкових засобів, похідних імідазолу, або до будь-яких допоміжних речовин препарату, протипоказане одночасне застосування препарату з латексними презервативами або песарієм.
транзиторна місцева подразнююча реакція (відчуття печіння та свербіж), АР.