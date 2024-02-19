протигрибковий препарат, похідний імідазолу, з високою фунгіцидною активністю, призначений для місцевого застосування у гінекології; ефективний щодо патогенних дріжджових грибів (Candida spp, Candida albicans, Malassezia furfur), дерматофітів (Trichophyton, Epidermophyton і Microsporum spp) та збудників, які спричиняють інфекційні захворювання шкіри та слизових оболонок, в тому числі Гр(+) м/о (Staphylococcus, Streptococcus).