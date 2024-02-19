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Активні речовини — “С”СЕРТАКОНАЗОЛ (SERTACONAZOLUM)

СЕРТАКОНАЗОЛ (SERTACONAZOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 6 препаратів
Залаїн крем, 2 %, туба, 20 г, № 1; Егіс
Залаїн Крем, 2 %, туба, 20 г, № 1 Егіс
В 1023 аптеках
від 219,36 грн
Ціни в аптеках
Онабет крем, 20 мг/г, туба, 20 г, № 1; Гленмарк
Онабет Крем, 20 мг/г, туба, 20 г, № 1 Гленмарк
В 775 аптеках
від 195,83 грн
Ціни в аптеках
Залаїн Овулі песарії, 0,3 г, блістер, № 1; Егіс
Залаїн Овулі Песарії, 0,3 г, блістер, № 1 Егіс
В 605 аптеках
від 302,67 грн
Ціни в аптеках
Кандиклін песарії, 300 мг, стрип, в пачці, в пачці, № 1; Монфарм
Кандиклін Песарії, 300 мг, стрип, в пачці, в пачці, № 1 Монфарм
В 156 аптеках
від 251,79 грн
Ціни в аптеках
Сертаконазол-Фармекс песарії, 0,3 г, блістер, № 1; Здоров'я ФК
Сертаконазол-Фармекс Песарії, 0,3 г, блістер, № 1 Здоров'я ФК
Немає в наявності
Сертаконазол песарії, 300 мг, стрип, в пачці, в пачці, № 1; Монфарм
Сертаконазол Песарії, 300 мг, стрип, в пачці, в пачці, № 1 Монфарм
Немає в наявності

протигрибковий препарат, похідний імідазолу, з високою фунгіцидною активністю, призначений для місцевого застосування у гінекології; ефективний щодо патогенних дріжджових грибів (Candida spp, Candida albicans, Malassezia furfur), дерматофітів (Trichophyton, Epidermophyton і Microsporum spp) та збудників, які спричиняють інфекційні захворювання шкіри та слизових оболонок, в тому числі Гр(+) м/о (Staphylococcus, Streptococcus).

місцеве лікування вагінального кандидозу.

дорослим жінкам 1 песарій вводити глибоко у піхву ввечері перед сном одноразово, якщо клінічні ознаки захворювання не зникають, можливе повторне застосування препарату через 7 днів.

гіперчутливість до протигрибкових засобів, похідних імідазолу, або до будь-яких допоміжних речовин препарату, протипоказане одночасне застосування препарату з латексними презервативами або песарієм.

транзиторна місцева подразнююча реакція (відчуття печіння та свербіж), АР.