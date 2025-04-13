фармакодинаміка. Фурагін розчинний має широкий спектр антибактеріальної дії проти грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, включаючи штами патогенних стафілококів та інших мікроорганізмів, резистентних до антибіотиків та інших хіміотерапевтичних засобів.

Порівняно з антибіотиками і сульфаніламідами резистентність до фурагіну розчинного розвивається повільно і незначною мірою.

Нітрофурани, у тому числі фурагін розчинний, пригнічують ферментну систему мікроорганізмів, а також сповільнюють інші біохімічні процеси в клітинах мікроорганізмів, що, у свою чергу, призводить до руйнування клітинної оболонки або цитоплазматичної мембрани бактерій. Нітрофурани поліпшують лейкопоез, посилюють здатність лейкоцитів до фагоцитозу, сприяють процесу грануляції. Фурагін розчинний ефективний при лікуванні всіх видів гнійних інфекцій (також зовнішніх). При обробці шкіри або слизової оболонки не чинить подразнювальної дії і не призводить до больових відчуттів.

Фармакокінетика. Не вивчалася.