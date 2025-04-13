Фурасол (Furasol)
Фурасол інструкція із застосування
Склад
Фурагін розчинний - 0,1 г
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Фурагін розчинний має широкий спектр антибактеріальної дії проти грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, включаючи штами патогенних стафілококів та інших мікроорганізмів, резистентних до антибіотиків та інших хіміотерапевтичних засобів.
Порівняно з антибіотиками і сульфаніламідами резистентність до фурагіну розчинного розвивається повільно і незначною мірою.
Нітрофурани, у тому числі фурагін розчинний, пригнічують ферментну систему мікроорганізмів, а також сповільнюють інші біохімічні процеси в клітинах мікроорганізмів, що, у свою чергу, призводить до руйнування клітинної оболонки або цитоплазматичної мембрани бактерій. Нітрофурани поліпшують лейкопоез, посилюють здатність лейкоцитів до фагоцитозу, сприяють процесу грануляції. Фурагін розчинний ефективний при лікуванні всіх видів гнійних інфекцій (також зовнішніх). При обробці шкіри або слизової оболонки не чинить подразнювальної дії і не призводить до больових відчуттів.
Фармакокінетика. Не вивчалася.
Показання Фурасол
запалення ротової порожнини і глотки. Інфіковані рани, опіки та гнійні запалення.
Застосування Фурасол
р-н готувати безпосередньо перед застосуванням.
Запалення порожнини рота і горла. Вміст пакетика розчиняти в склянці (200 мл) гарячої води. Теплий р-н застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 2–3 рази на добу. Р-н не зберігати.
Інфіковані рани, опіки і гнійні запалення. Вміст пакетика розчиняють у склянці (200 мл) гарячої кип’яченої або дистильованої води. Теплий р-н застосовують для обробки інфікованих ран, опіків і гнійних запалень 1–2 рази на добу.
Діти. Не застосовувати для полоскання порожнини рота та горла у дітей віком до 4 років, оскільки дитина ще не вміє самостійно полоскати порожнину рота і горло.
Протипоказання
підвищена чутливість (алергія) до фурагіну розчинного і препаратів нітрофуранового ряду.
Алергічний дерматит.
Не застосовувати для полоскання порожнини рота і горла у дітей віком до 4 років (оскільки дитина ще не вміє самостійно полоскати порожнину рота і горло).
Побічна дія
зазвичай Фурасол переноситься добре. В окремих випадках при індивідуальній чутливості до компонентів препарату можливі алергічні реакції (висип, свербіж).
Особливості застосування
р-н застосовувати одразу після приготування.
При застосуванні р-ну можливе забарвлення шкіри/слизової оболонки в жовтий колір.
Зростає ймовірність розвитку алергічних реакцій шкіри в разі вживання алкоголю під час лікування.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Не застосовувати. Немає даних контрольованих клінічних досліджень про застосування лікарського засобу під час вагітності та годування грудьми.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
у поєднанні з антибіотиками проявляє виражений синергізм.
При вживанні алкоголю під час лікування Фурасолом зростає імовірність розвитку шкірних алергічних реакцій.
Передозування
препарат малотоксичний. Випадки передозування не спостерігалися.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.