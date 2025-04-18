Київ (адресу не вказано)
Доступно в 350 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
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273,30
Економія при броні: -40,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
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Фармація
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Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
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326,60
Економія при броні: -87,83 грн
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
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218,64
Економія при броні: -32,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
281,10
Економія при броні: -48,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Біла ромашка
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,15
Економія при броні: -8,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
244,91
Економія при броні: -18,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
106,80
Економія при броні: -13,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
247,78
Економія при броні: -18,42 грн