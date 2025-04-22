Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,00
Економія при броні: -8,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
273,30
Економія при броні: -43,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10
Економія при броні: -37,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
112,44
Економія при броні: -20,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
252,67
Економія при броні: -29,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,00
Економія при броні: -37,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
246,86
Економія при броні: -11,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
252,27
Економія при броні: -24,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10
Економія при броні: -37,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10
Економія при броні: -37,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
252,98
Економія при броні: -34,20 грн