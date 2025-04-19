Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
273,30
Економія при броні: -47,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
250,80
Економія при броні: -28,89 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
249,78
Економія при броні: -30,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
253,55
Економія при броні: -34,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
245,98
Економія при броні: -28,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн