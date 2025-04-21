Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
249,66
Економія при броні: -29,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
273,30
Економія при броні: -41,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
163,98
Економія при броні: -24,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
274,40
Економія при броні: -42,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
163,98
Економія при броні: -24,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
98,21
Економія при броні: -10,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
273,30
Економія при броні: -41,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
281,10
Економія при броні: -49,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
273,30
Економія при броні: -41,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
213,68
Економія при броні: -28,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10
Економія при броні: -35,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
218,64
Економія при броні: -32,96 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
139,80
Економія при броні: -6,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
273,30
Економія при броні: -41,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
159,90
Економія при броні: -20,64 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10
Економія при броні: -35,00 грн