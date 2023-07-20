ФУРАЗИДИН* (FURAZIDINUM*) Діюча речовина
нітрофурановий а/б з бактеріостатичною дією; ефективний Гр (+) коків (стафілококів), Гр (-) паличок (ешерихії колі, клебсієл, ентеробактерій). Висока бактеріостатична активність пов’язана з наявністю ароматичної нітрогрупи. Резистентність розвивається повільно. Пригнічує ферментні с-ми мікроорганізмів та інші біохімічні процеси у бактеріальній клітині, що спричиняє порушення цитоплазматичної мембрани і клітинної оболонки бактерії.
г. та хр. інфекції сечовивідних шляхів: пієлонефрит, цистит, уретрит, простатит, післяопераційні інфекції сечостатевої системи.
приймати внутрішньо, одразу після їди, запиваючи великою кількістю води; дорослі 100-200 мг (2-4 табл.) 2-3 р\добу, курс лікування 7-10 днів залежно від тяжкості захворювання, ефективності лікування, а також від функціонального стану нирок. У разі необхідності курс лікування повторити через 10-15 днів. МДД - 600 мг.
підвищена чутливість до похідних групи нітрофурану або до допоміжних речовин препарату; тяжка печінкова та ниркова недостатність (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв), поліневропатія (у тому числі діабетична), недостатність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (ризик розвитку гемолізу), порфірія, вроджена непереносимість галактози, глюкозо-галактозна мальабсорбція, дефіцит сахарази/ізомальтази/лактази, непереносимість лактози. Пацієнти, які перебувають на гемодіалізі або перитонеальному гемодіалізі.
запаморочення, сонливість, периферична невропатія; головний біль, слабко виражена інтракраніальна гіпертензія, неврит, поліневрит, порушення зору; г. і хр. легеневі р-ції; зниження апетиту, метеоризм нудота; блювання, діарея; панкреатит; папульозні висипання, свербіж; ангіоневротичний набряк, кропив’янка, дерматит, мультиформна еритема; артралгія; слабкість, підвищення температури тіла, тимчасове випадіння волосся; холестатична жовтяниця, гепатит, порушення функції печінки; забарвлює сечу у темно-жовтий або коричневий колір.