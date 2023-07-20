підвищена чутливість до похідних групи нітрофурану або до допоміжних речовин препарату; тяжка печінкова та ниркова недостатність (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв), поліневропатія (у тому числі діабетична), недостатність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (ризик розвитку гемолізу), порфірія, вроджена непереносимість галактози, глюкозо-галактозна мальабсорбція, дефіцит сахарази/ізомальтази/лактази, непереносимість лактози. Пацієнти, які перебувають на гемодіалізі або перитонеальному гемодіалізі.