Львів (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
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267,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
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273,30
Економія при броні: -50,40 грн
Пульс
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
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Подорожник
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
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267,10
Економія при броні: -44,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
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267,00
Економія при броні: -44,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
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267,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Аптека бам
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Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
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281,10
Економія при броні: -58,20 грн
Подорожник
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Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
281,10
Економія при броні: -58,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10
Економія при броні: -44,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10
Економія при броні: -44,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
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267,00
Економія при броні: -44,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
273,30
Економія при броні: -50,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
281,10
Економія при броні: -58,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
154,74
Економія при броні: -21,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Фурасол обполіскувач, порошок 0.1 г пакетик 1 г №5
Олайнфарм
267,10
Економія при броні: -44,20 грн