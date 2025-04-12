препарат слід застосовувати з обережністю пацієнтам з місцевою реакцією гіперчутливості на ГКС або будь-які допоміжні речовини в анамнезі. Місцеві реакції гіперчутливості (див. ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ) можуть нагадувати симптоми захворювання, що лікується.

Маніфестація гіперкортицизму (синдром Кушинга) та зворотної супресії гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозної системи з пригніченням функції надниркових залоз у деяких осіб може бути результатом збільшеної системної абсорбції топічних ГКС. У разі появи будь-яких із вищенаведених симптомів застосування препарату слід поступово припиняти шляхом зниження частоти нанесення або заміни на менш потужний ГКС. Раптове припинення лікування може спричинити ГКС-недостатність (див. ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ).

Дермовейт, мазь, містить пропіленгліколь, який може спричинити подразнення шкіри.

Дермовейт, крем, містить:

- пропіленгліколь, який може спричинити подразнення шкіри;

- спирт цетостеариловий, який може спричинити місцеві реакції шкіри (наприклад контактний дерматит);

- хлоркрезол, який може спричинити алергічні реакції.

Ризик-факторами виникнення системних ефектів є:

- потужність і склад топічного ГКС;

- тривалість застосування;

- нанесення на велику площу шкіри;

- застосування на поверхнях шкіри, що доторкаються, наприклад у ділянках попрілості або у місці нанесення оклюзійної пов’язки (у немовлят пелюшки можуть відігравати роль оклюзійної пов’язки);

- підвищена гідратація ороговілого шару;

- застосування на ділянках із тонким шкірним покривом, наприклад на обличчі;

- застосування на ділянках ураженої шкіри або при інших умовах, де спостерігається порушення шкірного бар’єра.

- порівняно з дорослими у дітей може абсорбуватися пропорційно більша кількість топічного ГКС, тому вони сприйнятливіші до системних побічних ефектів. Це пов’язано з тим, що діти мають недорозвинутий шкірний бар’єр та більшу поверхню шкіри відносно маси тіла порівняно з дорослими.

Діти. Слід уникати, якщо це можливо, довготривалого застосування топічних ГКС у немовлят і дітей віком до 12 років, оскільки у них вища імовірність виникнення адреналової супресії.

Діти сприйнятливіші до розвитку атрофічних змін при застосуванні топічних ГКС. Застосування Дермовейту у дітей повинно за можливості тривати не більше 5 днів. Доцільність продовження лікування потрібно переглядати щотижня. Дермовейт не застосовують у дітей під оклюзійні пов՚язки.

Ризик інфікування при накладанні оклюзійної пов’язки. Ризик розвитку бактеріальних інфекцій підвищується у теплих та вологих умовах, зокрема під оклюзійними пов’язками, тому перед накладанням оклюзійної пов’язки шкіру слід щоразу ретельно обробляти.

Лікування пацієнтів із псоріазом. Застосовувати топічні ГКС для лікування при псоріазі слід з обережністю, оскільки у деяких випадках повідомлялося про появу рецидивів, розвиток толерантності, ризик генералізації пустульозного псоріазу та розвиток симптомів місцевої чи системної токсичності, спричинених порушенням бар’єрної функції шкіри. У разі застосування для лікування при псоріазі пацієнт повинен перебувати під ретельним медичним наглядом.

Супутні інфекції. Щоразу при лікуванні запальних інфікованих уражень необхідно призначати відповідні антибактеріальні препарати. У разі поширення інфекції топічні ГКС слід відміняти та призначати відповідну антибактеріальну терапію.

Хронічні виразки ніг. Іноді топічні ГКС застосовують для лікування при дерматитах, що виникають навколо хронічних виразок ніг. Однак таке застосування асоціюється з підвищенням частоти виникнення реакцій місцевої гіперчутливості та збільшенням ризику місцевих інфекцій.

Нанесення мазі/крему на обличчя. Нанесення мазі/крему на шкіру обличчя є небажаним, оскільки ця ділянка схильна до атрофічних змін. У разі необхідності застосування потрібно обмежити 5 днями.

Нанесення на повіки. При нанесенні мазі/крему на повіки слід уникати потрапляння препарату в очі, оскільки це при повторному застосуванні може спричинити катаракту і глаукому.

Порушення зору. Порушення зору може спостерігатися при системному і місцевому застосуванні ГКС. Якщо пацієнт має такі симптоми, як порушення чіткості зору чи інші порушення зору, його варто направити до офтальмолога для оцінки можливих причин, які можуть включати катаракту, глаукому або такі рідкісні хвороби, як центральна серозна хоріоретинопатія, про виникнення яких повідомлялося після використання системних і місцевих ГКС.

Лікарі повинні знати, що у разі контакту препарату Дермовейт, мазь, з пов҆язками, одягом та постільними речами тканина може легко спалахнути від вогню. Пацієнтів необхідно попередити про цей ризик і порадити триматися подалі від вогню під час застосування препарату.

Застосування у період вагітності чи годування грудьми

Вагітність. Дані щодо застосування Дермовейту вагітними обмежені.

Місцеве застосування ГКС вагітним тваринам може спричиняти порушення внутрішньоутробного розвитку. Застосовність цих даних щодо людини не встановлена. Застосовувати клобетазол вагітним можна тільки тоді, коли очікувана користь для матері вища, ніж ризик для плода. Слід застосовувати мінімальну кількість препарату протягом мінімальної тривалості лікування.

Годування грудьми. Безпека застосування клобетазолу пропіонату у період годування грудьми не встановлена. Невідомо, чи може застосування топічних ГКС призвести до такої системної абсорбції, в результаті якої у грудному молоці буде виявлена кількість препарату, що піддається вимірюванню. Застосування Дермовейту у період годування грудьми можливе лише у тому разі, якщо очікувана користь для матері перевищує ризик для дитини. У разі призначення у період годування грудьми мазь не слід наносити на груди з метою уникнення випадкового потрапляння мазі через рот дитині.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Досліджень щодо вивчення цього впливу не проводили. З огляду на профіль побічних реакцій, впливу на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами не очікується.

Діти. Препарат протипоказаний для лікування дерматозів, включаючи дерматити, у дітей віком до 1 року.