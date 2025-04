фармакодинаміка. Основним ефектом клобетазолу пропіонату щодо шкіри є неспецифічна протизапальна дія завдяки вазоконстрикції та зменшенню синтезу колагену.

Фармакокінетика. Проникнення клобетазолу пропіонату через шкіру в різних осіб різне і може збільшуватися при використанні оклюзійних пов’язок або у разі запалення чи пошкодження шкіри. В осіб зі здоровою шкірою середня C max клобетазолу пропіонату у плазмі крові 0,63 нг/мл в одному дослідженні спостерігалася через 8 год після другого нанесення (через 13 год після першого нанесення) 30 г 0,05% мазі клобетазолу пропіонату. Після нанесення другої дози 30 г 0,05% крему клобетазолу пропіонату середня C max у плазмі крові була трохи вищою, ніж при нанесенні мазі, і спостерігалася через 10 год. В іншому дослідженні середні C max (приблизно 2,3 та 4,6 нг/мл) спостерігалися відповідно у пацієнтів із псоріазом та екземою через 3 год після одноразового нанесення 25 г 0,05% мазі клобетазолу пропіонату. Після абсорбції через шкіру препарат, найімовірніше, проходить той же метаболічний шлях, що й ГКС після системного застосування. Однак системний метаболізм клобетазолу до кінця не встановлений.