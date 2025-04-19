Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 270 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
336,75
Економія при броні: -42,28 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
336,75
Економія при броні: -16,36 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
348,73
Економія при броні: -55,66 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
348,73
Економія при броні: -54,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
335,92
Економія при броні: -42,39 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
357,31
Економія при броні: -36,69 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -33,20 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -32,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
307,80
Економія при броні: -6,40 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
314,40
Економія при броні: -11,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
336,81
Економія при броні: -58,44 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
328,44
Економія при броні: -48,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
333,76
Економія при броні: -40,52 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
335,85
Економія при броні: -42,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
314,40
Економія при броні: -13,00 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
354,57
Економія при броні: -63,63 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
354,57
Економія при броні: -61,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
340,16
Економія при броні: -61,56 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
340,16
Економія при броні: -60,19 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
341,26
Економія при броні: -61,66 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
353,97
Економія при броні: -67,61 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
336,14
Економія при броні: -60,75 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
336,14
Економія при броні: -57,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
338,81
Економія при броні: -46,33 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
338,81
Економія при броні: -45,23 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
345,29
Економія при броні: -52,14 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
332,88
Економія при броні: -22,56 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
332,31
Економія при броні: -52,71 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
317,38
Економія при броні: -31,02 грн