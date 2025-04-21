Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
350,53
Економія при броні: -43,83 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
350,53
Економія при броні: -17,53 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -30,00 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -29,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
347,56
Економія при броні: -44,19 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
335,07
Економія при броні: -31,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
314,40
Економія при броні: -9,80 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -29,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,50
Економія при броні: -42,14 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
355,81
Економія при броні: -52,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
348,93
Економія при броні: -45,44 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -30,00 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,80
Економія при броні: -29,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
314,40
Економія при броні: -9,80 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
314,40
Економія при броні: -9,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -30,00 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,80
Економія при броні: -29,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
335,38
Економія при броні: -55,53 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
343,93
Економія при броні: -56,01 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
341,74
Економія при броні: -51,21 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
354,47
Економія при броні: -50,23 грн