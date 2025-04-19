Львів (адресу не вказано)
Доступно в 238 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
342,87
Економія при броні: -44,34 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,70 грн
Пульс
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Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -33,10 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
322,40
Економія при броні: -21,20 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -33,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
314,40
Економія при броні: -13,20 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -33,10 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
338,71
Економія при броні: -47,79 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
351,33
Економія при броні: -44,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
351,10
Економія при броні: -55,16 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
314,40
Економія при броні: -13,20 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -33,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,80
Економія при броні: -33,60 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
322,40
Економія при броні: -20,90 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
314,40
Економія при броні: -13,20 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -33,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A