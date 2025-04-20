Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
322,40
Економія при броні: -22,50 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -34,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
338,71
Економія при броні: -47,54 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
310,00
Економія при броні: -39,00 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
338,84
Економія при броні: -44,87 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
351,47
Економія при броні: -33,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,37
Економія при броні: -47,19 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
336,46
Економія при броні: -45,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
344,02
Економія при броні: -55,98 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
344,02
Економія при броні: -51,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
337,78
Економія при броні: -60,74 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
337,78
Економія при броні: -53,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -34,70 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
323,90
Економія при броні: -23,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
335,62
Економія при броні: -58,58 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
348,13
Економія при броні: -62,95 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
343,74
Економія при броні: -68,98 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
356,55
Економія при броні: -64,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
356,14
Економія при броні: -64,04 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
356,14
Економія при броні: -62,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
338,53
Економія при броні: -63,77 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
340,64
Економія при броні: -48,54 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -34,70 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
322,40
Економія при броні: -22,40 грн