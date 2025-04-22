Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
314,40
Економія при броні: -8,50 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
314,40
Економія при броні: -7,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
323,95
Економія при броні: -9,72 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,65
Економія при броні: -10,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
307,80
Економія при броні: -1,90 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
322,40
Економія при броні: -15,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -28,70 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -27,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
341,93
Економія при броні: -59,64 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
314,40
Економія при броні: -8,50 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
340,80
Економія при броні: -36,95 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
355,71
Економія при броні: -42,74 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -28,70 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -27,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
338,07
Економія при броні: -45,64 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
350,67
Економія при броні: -46,88 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -28,70 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
322,40
Економія при броні: -15,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
332,59
Економія при броні: -47,48 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
344,99
Економія при броні: -38,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
340,80
Економія при броні: -56,80 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
353,51
Економія при броні: -49,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A