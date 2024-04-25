КЛОБЕТАЗОЛ (CLOBETASOLUM) Діюча речовина
є неспецифічна протизапальна дія завдяки вазоконстрикції та зменшенню синтезу колагену.
призначають дорослим, особам літнього віку та дітям старше 1 року тільки для короткотривалого лікування порівняно більш стійких запальних та свербіжних проявів стероїд-чутливих дерматозів, які нечутливі до менш активних кортикостероїдів: псоріаз (за винятком поширеного бляшкового псоріазу), дерматози, що важко піддаються лікуванню; стійкі екземи, червоний плескатий лишай, дискоїдний червоний вовчак та інші захворювання шкіри (на її волосистих ділянках), що не піддаються лікуванню менш активними ГКС.
препарат необхідно наносити тонким шаром на уражені ділянки шкіри 1 - 2 р/добу, до досягнення клінічного покращення (загальна доза не повинна перевищувати 50 г на тиждень); лікування препаратом припинити відразу після досягнення клінічного покращення; не рекомендується продовжувати лікування більше 4 тижнів; за відсутності ефекту лікування препаратом протягом 2-4 тижнів скоригувати лікування - якщо необхідно продовжувати лікування ГК, треба використовувати менш активні препарати; крем найбільше підходить для лікування вологих або мокнучих ділянок шкіри, мазь призначають для лікування сухих ділянок шкіри, жирну мазь - для шкіри з лишайними або лусочковими ураженнями; при дуже стійких ураженнях, особливо в місцях гіперкератозу, протизапальний ефект можна посилити накриттям ділянки, що лікується, поліетиленовою плівкою, для досягнення позитивного результату накладають герметичну пов’язку на всю ніч; загальна площа нанесення не повинна перевищувати 20% від усієї поверхні тіла; р-н нашкірний наносити 1 або 2 р/добу, безпосередньо на уражені ділянки, що дозволяє уникнути повного змочування волосся, курс лікування - до 2 - 3 тижнів; площа оброблюваних ділянок не повинна перевищувати 20% від всієї поверхні тіла.
гіперчутливість до будь-яких компонентів препарату; неліковані інфекції шкіри; реакція на щеплення, рожеві вугрі (розацеа); звичайні вугрі (акне); свербіж без запалення; періанальний та генітальний свербіж; періоральний дерматит; лікування первинно інфікованих уражень шкіри, спричинені грибами (кандидози, лишай), бактеріями (імпетиго) та вірусами (простий герпес, вітряна віспа); специфічні процеси на шкірі (туберкульоз шкіри, сифілітичні захворювання шкіри); дерматози у дітей віком до 1 року, включаючи дерматити та пелюшкові висипання.
опортуністичні інфекції, локальна підвищена чутливість, пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи: кушингоїдні ознаки (місяцеподібне обличчя, центральне ожиріння), затримка збільшення маси тіла/росту у дітей, остеопороз, глаукома, гіперглікемія/глюкозурія, катаракта, АГ, збільшення маси тіла/ожиріння, зменшення рівня ендогенного кортизолу, алопеція, ламкість волосся, свербіж, відчуття місцевого печіння/болю у шкірі, місцева атрофія шкіри, атрофічні смуги на шкірі, телеангіоектазії, потоншення шкіри, зморщування шкіри, висушування шкіри, зміни пігментації, гіпертрихоз, загострення основних симптомів, алергічний контактний дерматит/дерматит, пустульозна форма псоріазу, еритема, висипання, кропив’янка, подразнення/біль у місці нанесення.