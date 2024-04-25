препарат необхідно наносити тонким шаром на уражені ділянки шкіри 1 - 2 р/добу, до досягнення клінічного покращення (загальна доза не повинна перевищувати 50 г на тиждень); лікування препаратом припинити відразу після досягнення клінічного покращення; не рекомендується продовжувати лікування більше 4 тижнів; за відсутності ефекту лікування препаратом протягом 2-4 тижнів скоригувати лікування - якщо необхідно продовжувати лікування ГК, треба використовувати менш активні препарати; крем найбільше підходить для лікування вологих або мокнучих ділянок шкіри, мазь призначають для лікування сухих ділянок шкіри, жирну мазь - для шкіри з лишайними або лусочковими ураженнями; при дуже стійких ураженнях, особливо в місцях гіперкератозу, протизапальний ефект можна посилити накриттям ділянки, що лікується, поліетиленовою плівкою, для досягнення позитивного результату накладають герметичну пов’язку на всю ніч; загальна площа нанесення не повинна перевищувати 20% від усієї поверхні тіла; р-н нашкірний наносити 1 або 2 р/добу, безпосередньо на уражені ділянки, що дозволяє уникнути повного змочування волосся, курс лікування - до 2 - 3 тижнів; площа оброблюваних ділянок не повинна перевищувати 20% від всієї поверхні тіла.