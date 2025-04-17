Київ (адресу не вказано)
Доступно в 898 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 2
0.0 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
322,40
Економія при броні: -8,50 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,80
Економія при броні: -20,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -20,70 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
334,60
Економія при броні: -19,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
331,55
Економія при броні: -49,09 грн
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
333,09
Економія при броні: -50,63 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
340,38
Економія при броні: -51,74 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
343,33
Економія при броні: -52,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
341,22
Економія при броні: -50,93 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
353,94
Економія при броні: -52,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
342,70
Економія при броні: -52,08 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
355,26
Економія при броні: -53,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
351,20
Економія при броні: -55,18 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
351,20
Економія при броні: -54,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Дермовейт крем 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
322,40
Економія при броні: -8,50 грн
Дермовейт мазь 0.05 % туба 25 г №1
Delpharm Poznan S.A
322,40
Економія при броні: -7,70 грн