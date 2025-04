фармакодинаміка. Протизапальний ефект . Протиалергічний: гліциризин може перешкоджати розвитку алергічних реакцій, таких як феномен Артюса і феномен Шварцмана у тварин. Цей лікарський засіб може спричинити індуковане стресом пригнічення кортикального гормону і водночас інгібувати грануляцію та атрофію тимуса під дією зазначеного гормону. Препарат не впливає на ексудаційний ефект гормону.

Блокада метаболічних ферментів циклу арахідонової кислоти. Гліциризин може зв’язуватися з фосфоліпазою А 2 (що є активатором циклу арахідонової кислоти) і ліпооксигеназою (що впливає на арахідонову кислоту та індукований нею синтез медіаторів запалення), завдяки чому гліциризин селективно інгібує фосфорилювання цих ферментів, а отже, інгібує їх активацію.

Імунорегуляційні ефекти . У дослідженнях in vitro гліциризин регулює активацію Т-клітин; індукує інтерферон-γ; активує NK-клітини; сприяє диференціації Т-лімфоцитів екстра-тимуса.

Гальмівний вплив на експериментальне ураження гепатоцитів . В умовах in vitro гліциризин здатен запобігати пошкодженню первинної культури гепатоцитів тварин.

Проліферативний вплив на гепатоцити . В умовах in vitro із застосуванням первинної культури гепатоцитів показано, що гліциризинова та гліциретинова кислоти стимулюють проліферацію первинної культури гепатоцитів.

І нгібування поширення вірусу і деактивація вірусу . В умовах експерименту на тваринах, інфікованих вірусом гепатиту мишей, введення гліциризину сприяє пролонгації життя тварин.

У тварин, інфікованих вірусом коров’ячої віспи, гліциризин може запобігати розвитку віспи.

Інші експерименти в умовах in vitro додатково продемонстрували інактивуючий ефект на вірус, а також інгібуючий ефект на поширення вірусу.

Гліцин і цистеїну гідрохлорид можуть пригнічувати або зменшувати прояви псевдоальдостеронізму, викликаного метаболічними порушеннями електролітного обміну при тривалому застосуванні гліциризину.

Фармакокінетика. Концентрація у крові . При проведенні досліджень за участю здорових добровольців після в/в введення 40 мл препарату (що відповідає 80 мг гліциризину) концентрація у крові після початкового підвищення в наступні 10 год швидко знижується. Потім знижується поступово. Гліциризинова кислота (гідролізований метаболіт гліциризину) виявляється у крові через 6 год після введення, досягаючи максимуму через 24 год після введення, і майже повністю виводиться через 48 год.

Виведення з сечею . При проведенні досліджень за участю здорових добровольців, після в/в введення концентрація гліциризину в сечі знижується поступово. Об’єм екскреції становить в середньому 1,2% прийнятої дози через 27 год після введення. Гліциризинова кислота виявляється через 6 год після введення і досягає C max через 22–27 год.

Фармакокінетика у тварин. Розподіл . Аналіз внутрішніх органів розпочинали через 10 хв після в/в ведення 3Н-гліциризину тваринам. Гліциризин розподіляється по всіх внутрішніх органах тварин. В печінці спостерігається накопичення найбільшої кількості (73%) введеного препарату. Накопичення препарату зменшується в таких органах (зазначено у порядку спадання): нирки, легені, серце, надниркові залози.