Гепаризин® (Heparhizine®)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1584,73
Економія при броні: -79,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1436,80
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1523,38
Економія при броні: -107,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1577,49
Економія при броні: -71,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1602,55
Економія при броні: -97,14 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1529,53
Економія при броні: -109,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1585,19
Економія при броні: -79,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1598,29
Економія при броні: -90,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1561,03
Економія при броні: -55,26 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,30 грн