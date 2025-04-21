Гепаризин® (Heparhizine®)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1112,27
Економія при броні: -65,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1585,79
Економія при броні: -92,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1570,69
Економія при броні: -73,41 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1562,69
Економія при броні: -68,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1592,22
Економія при броні: -139,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1574,62
Економія при броні: -81,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
604,80
Економія при броні: -34,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1576,88
Економія при броні: -123,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1604,82
Економія при броні: -152,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1611,16
Економія при броні: -157,23 грн