Гепаризин® (Heparhizine®)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 393 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1718,03
Економія при броні: -127,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1560,73
Економія при броні: -69,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн