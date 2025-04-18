Гепаризин® (Heparhizine®)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1562,39
Економія при броні: -57,32 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1491,14
Економія при броні: -63,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
756,00
Економія при броні: -41,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1488,56
Економія при броні: -88,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1501,97
Економія при броні: -64,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1512,68
Економія при броні: -78,09 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА