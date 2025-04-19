Гепаризин® (Heparhizine®)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1522,66
Економія при броні: -108,97 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1436,80
Економія при броні: -41,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1510,60
Економія при броні: -115,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1436,80
Економія при броні: -41,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1591,08
Економія при броні: -204,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1006,18
Економія при броні: -29,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Гепаризин® розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
1437,40 грн