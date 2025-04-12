фармакодинаміка. Медіаторн чинить безпосередній стимулювальний вплив на проведення імпульсу по нервових волокнах, міжнейрональних і нервово-м’язових синапсах периферичної та центральної нервової системи.

Фармакологічна дія Медіаторну ґрунтується на комбінації двох механізмів дії:

- блокада калієвих каналів мембрани нейронів та м’язових клітин;

- зворотне інгібування холінестерази в синапсах.

Медіаторн посилює дію на гладкі м’язи не лише ацетилхоліну, але й адреналіну, серотоніну, гістаміну та окситоцину.

Медіаторн виявляє такі фармакологічні ефекти:

- поліпшує і стимулює проведення імпульсу в нервовій системі та нервово-м’язову передачу;

- посилює скоротність гладком’язових органів під впливом усіх антагоністів ацетилхолінових, адреналінових, серотонінових, гістамінових і окситоцинових рецепторів за винятком калію хлориду;

- поліпшує пам’ять, гальмує проградієнтний розвиток деменції;

- відновлює проведення імпульсу в периферичній нервовій системі, порушеного внаслідок впливу різних чинників, таких як травма, запалення, дія місцевих анестетиків, деяких антибіотиків, калію хлориду, токсинів тощо;

- специфічно помірно стимулює ЦНС з окремими проявами седативного ефекту;

- виявляє анальгезивний ефект;

- зумовлює антиаритмічний ефект.

Препарат не чинить тератогенної, ембріотоксичної, мутагенної, канцерогенної, алергенної та імунотоксичної дії, а також не впливає на ендокринну систему.

Фармакокінетика. Медіаторн швидко всмоктується після п/ш або в/м введення. C max в крові досягається через 25–30 хв, 40–50% активної речовини зв’язується з білками плазми крові. Медіаторн швидко надходить до тканин; Т ½ становить 40 хв. Метаболізується в печінці. Виведення препарату здійснюється нирками, а також екстраренально (через ШКТ). Т ½ при парентеральному введенні препарату становить 2–3 год. Екскреція відбувається головним чином за рахунок канальцевої секреції, і лише 1/ 3 дози виводиться шляхом клубочкової фільтрації. При парентеральному введенні 34,8% дози препарату виводиться із сечею в незміненому стані.