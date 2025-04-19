Львів (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1064,80
Економія при броні: -174,03 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
905,50
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1028,90
Економія при броні: -126,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1041,38
Економія при броні: -158,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1040,69
Економія при броні: -158,47 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
905,50
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
905,50
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1028,90
Економія при броні: -126,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1053,70
Економія при броні: -132,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1028,00
Економія при броні: -125,30 грн