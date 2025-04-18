Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1087,83
Економія при броні: -86,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1034,00
Економія при броні: -47,33 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1026,83
Економія при броні: -131,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1085,48
Економія при броні: -189,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1018,70
Економія при броні: -88,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1004,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1054,78
Економія при броні: -68,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1061,62
Економія при броні: -165,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1028,00
Економія при броні: -97,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1004,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1051,10
Економія при броні: -56,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1094,81
Економія при броні: -174,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум