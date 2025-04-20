Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1072,94
Економія при броні: -200,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
950,00
Економія при броні: -76,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1052,30
Економія при броні: -62,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1065,80
Економія при броні: -193,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1071,20
Економія при броні: -172,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1049,00
Економія при броні: -191,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1083,99
Економія при броні: -184,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1088,85
Економія при броні: -233,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1004,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1066,30
Економія при броні: -210,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1068,49
Економія при броні: -212,65 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум