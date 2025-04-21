Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
944,55
Економія при броні: -50,83 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1004,30
Економія при броні: -90,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1040,60
Економія при броні: -112,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1028,90
Економія при броні: -114,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1065,30
Економія при броні: -145,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1044,70
Економія при броні: -173,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1028,90
Економія при броні: -114,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1004,70
Економія при броні: -90,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
514,45
Економія при броні: -57,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1082,53
Економія при броні: -168,41 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1090,99
Економія при броні: -176,87 грн