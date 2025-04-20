Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 204 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
970,00
Економія при броні: -96,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1005,80
Економія при броні: -131,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
950,00
Економія при броні: -76,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
510,32
Економія при броні: -74,12 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1048,90
Економія при броні: -122,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
950,00
Економія при броні: -84,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
950,00
Економія при броні: -76,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1028,90
Економія при броні: -117,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1052,64
Економія при броні: -45,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1028,00
Економія при броні: -116,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1058,80
Економія при броні: -158,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1015,48
Економія при броні: -153,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1004,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Медіаторн® розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
1020,00
Економія при броні: -146,00 грн