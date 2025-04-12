Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща (Cough syrup Dr. Theiss ivy extract)
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: сухий екстракт з листя плюща (Hedera helix L. folium);
100 мл сиропу містять 154 мг сухого екстракту з листя плюща (Hedera helix L. folium) (4–8:1), екстрагент: етанол 30% (м/м);
допоміжні речовини: калію сорбат, гідроксіетилцелюлоза, ароматизатор чорної смородини, мальтит рідкий, кислота лимонна безводна, вода очищена.
Лікарська форма
Сироп.
Основні фізико-хімічні властивості: коричнювато-жовтий, злегка каламутний розчин з характерним запахом смородини.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТХ R05C A12.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
«Сироп від кашлю Др. Тайсса з екстрактом плюща» — це препарат рослинного походження, містить глікозидні сапоніни, що зумовлюють протикашльову, відхаркувальну, спазмолітичну та протимікробну дії. Зменшує в’язкість мокротиння, полегшує його відходження. Механізм дії невідомий.
Фармакокінетика.
Фармакокінетичні дослідження не проводилися.
Показання
Застосовується як відхаркувальний засіб при продуктивному кашлі.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до активної речовини, рослин родини аралієвих чи будь-якої з допоміжних речовин.
Дитячий вік до 2 років (через загальний ризик посилення респіраторних симптомів при прийомі секретолітичних препаратів).
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Повідомлень про те, що «Сироп від кашлю Др. Тайсса з екстрактом плюща» впливає на ефективність інших лікарських засобів, не надходило. Досліджень взаємодії не проводилося.
Особливості застосування
Тривалий чи рецидивуючий кашель у дітей віком від 2 до 4 років вимагає медичного діагностування перед лікуванням.
Якщо з’явиться задишка, гарячка чи гнійне мокротиння, потрібно звернутися за консультацією до лікаря.
Супутнє застосування опіатних засобів від кашлю, таких як кодеїн чи декстрометорфан, не рекомендоване без медичної консультації.
Рекомендовано бути обережним пацієнтам з гастритом чи виразковою хворобою шлунка.
«Сироп від кашлю Др. Тайсса з екстрактом плюща» містить мальтит рідкий. Пацієнтам з рідкісними спадковими проблемами непереносимості фруктози не слід приймати цей лікарський засіб. 10 мл сиропу містять приблизно 4 г мальтиту рідкого, що відповідає близько 0,3 хлібної одиниці. На це важливо зважати людям, що страждають на цукровий діабет. Енергетична цінність 1 г мальтиту становить 2,3 ккал. Мальтит рідкий може чинити легку проносну дію.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Через відсутність даних досліджень цей лікарський засіб не слід приймати у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Про вплив препарату на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами не повідомлялося.
Спосіб застосування та дози
Дорослим та дітям віком від 12 років приймати всередину по 15 мл 3 рази на день (що відповідає денній дозі 69,30 мг сухого екстракту з листя плюща); дітям віком від 6 до 12 років — по 15 мл 2 рази на день (що відповідає денній дозі 46,20 мг сухого екстракту з листя плюща); дітям віком від 2 до 6 років — по 10 мл 2 рази на день (що відповідає денній дозі 30,80 мг сухого екстракту з листя плюща).
Для правильного дозування слід використовувати мірний стаканчик.
Через відсутність даних щодо пацієнтів з нирковою та/або печінковою недостатністю рекомендації з дозування не є можливими. Необхідно проконсультуватися із лікарем, перш ніж приймати «Сироп від кашлю Др. Тайсса з екстрактом плюща».
«Сироп від кашлю Др. Тайсса з екстрактом плюща» приймати нерозведеним незалежно від прийому їжі. Рекомендується в період прийому протягом дня пити багато води або теплих напоїв без вмісту кофеїну.
Тривалість застосування. Якщо симптоми присутні довше, ніж протягом одного тижня застосування даного препарату, потрібно звернутися за консультацією до лікаря.
Діти
Не застосовувати дітям віком до 2 років.
Передозування
Прийом доз, що перевищують рекомендовані, може викликати нудоту, блювання, діарею чи тривожне збудження. Лікування симптоматичне. Повідомлялося про один випадок ненавмисного прийому 1,8 г листя плюща (що відповідає 195 мл «Сиропу від кашлю Др. Тайсса з екстрактом плюща») 4-річною дитиною, після чого спостерігалися агресивність та діарея.
Побічні реакції
Повідомлялося про шлунково-кишкові розлади (нудота, блювання, діарея). Частота виникнення цих реакцій невідома.
Повідомлялося про алергічні реакції (кропив’янка, шкірний висип, диспное, анафілактична реакція). Частота невідома.
Якщо виникають інші побічні реакції, не згадані вище, слід звернутися за консультацією до лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Термін придатності після першого відкриття флакона — 6 тижнів.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 мл або по 250 мл сиропу у скляному флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком з поліпропілену у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Др. Тайсс Натурварен ГмбХ/Dr. Theiss Naturwaren GmbH.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, Німеччина/Michelinstrasse 10, 66424 Homburg, Germany.