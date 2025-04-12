Тривалий чи рецидивуючий кашель у дітей віком від 2 до 4 років вимагає медичного діагностування перед лікуванням.

Якщо з’явиться задишка, гарячка чи гнійне мокротиння, потрібно звернутися за консультацією до лікаря.

Супутнє застосування опіатних засобів від кашлю, таких як кодеїн чи декстрометорфан, не рекомендоване без медичної консультації.

Рекомендовано бути обережним пацієнтам з гастритом чи виразковою хворобою шлунка.

«Сироп від кашлю Др. Тайсса з екстрактом плюща» містить мальтит рідкий. Пацієнтам з рідкісними спадковими проблемами непереносимості фруктози не слід приймати цей лікарський засіб. 10 мл сиропу містять приблизно 4 г мальтиту рідкого, що відповідає близько 0,3 хлібної одиниці. На це важливо зважати людям, що страждають на цукровий діабет. Енергетична цінність 1 г мальтиту становить 2,3 ккал. Мальтит рідкий може чинити легку проносну дію.