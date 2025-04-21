Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща (Cough syrup Dr. Theiss ivy extract)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
174,22
Економія при броні: -29,45 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
276,02
Економія при броні: -46,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
150,89
Економія при броні: -20,66 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
320,40
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
205,78
Економія при броні: -12,61 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
328,10
Економія при броні: -20,11 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
201,80
Економія при броні: -8,63 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
321,26
Економія при броні: -13,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
177,30
Економія при броні: -20,19 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
267,23
Економія при броні: -17,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
177,23
Економія при броні: -20,01 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
274,14
Економія при броні: -15,83 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
179,69
Економія при броні: -22,47 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
250,29
Економія при броні: -45,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
272,95
Економія при броні: -22,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
164,14
Економія при броні: -29,00 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
259,89
Економія при броні: -43,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
190,33
Економія при броні: -6,22 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
318,76
Економія при броні: -10,42 грн