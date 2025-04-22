Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща (Cough syrup Dr. Theiss ivy extract)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,15
Економія при броні: -5,85 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
312,50
Економія при броні: -9,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
172,42
Економія при броні: -10,05 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
206,11
Економія при броні: -12,58 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
327,57
Економія при броні: -19,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
171,13
Економія при броні: -9,04 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
276,12
Економія при броні: -25,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
167,28
Економія при броні: -5,33 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
271,65
Економія при броні: -20,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
175,69
Економія при броні: -13,60 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
278,36
Економія при броні: -27,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
273,65
Економія при броні: -15,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
205,94
Економія при броні: -11,99 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
200,28
Економія при броні: -6,85 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
306,66
Економія при броні: -10,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
181,06
Економія при броні: -10,09 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
255,59
Економія при броні: -14,24 грн