Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща (Cough syrup Dr. Theiss ivy extract)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 475 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
276,40
Економія при броні: -59,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
176,96
Економія при броні: -19,20 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
279,76
Економія при броні: -26,49 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50
Економія при броні: -66,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
174,55
Економія при броні: -17,11 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
324,21
Економія при броні: -15,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
167,84
Економія при броні: -10,55 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
280,65
Економія при броні: -33,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
173,07
Економія при броні: -15,55 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
260,97
Економія при броні: -10,66 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,15
Економія при броні: -5,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
151,24
Економія при броні: -19,88 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
261,07
Економія при броні: -10,76 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
164,09
Економія при броні: -5,33 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
252,20
Економія при броні: -9,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
164,05
Економія при броні: -6,34 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
198,83
Економія при броні: -11,08 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
265,12
Економія при броні: -14,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
172,61
Економія при броні: -27,82 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
275,44
Економія при броні: -42,38 грн