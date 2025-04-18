Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща (Cough syrup Dr. Theiss ivy extract)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
206,71
Економія при броні: -12,89 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
176,79
Економія при броні: -5,81 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
259,71
Економія при броні: -8,54 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
174,25
Економія при броні: -22,76 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
272,78
Економія при броні: -16,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
176,66
Економія при броні: -25,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
190,39
Економія при броні: -6,28 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
318,62
Економія при броні: -10,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
157,67
Економія при броні: -6,18 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
265,89
Економія при броні: -10,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
203,02
Економія при броні: -9,28 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
176,58
Економія при броні: -9,42 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
278,54
Економія при броні: -14,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
324,26
Економія при броні: -16,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
201,71
Економія при броні: -7,80 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
319,90
Економія при броні: -12,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
173,97
Економія при броні: -30,30 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
256,76
Економія при броні: -28,95 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
172,41
Економія при броні: -12,40 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
327,74
Економія при броні: -19,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,00
Економія при броні: -52,60 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,40
Економія при броні: -83,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
164,49
Економія при броні: -20,59 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
264,65
Економія при броні: -36,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
200,06
Економія при броні: -6,33 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
317,99
Економія при броні: -10,07 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
179,34
Економія при броні: -34,95 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
260,47
Економія при броні: -32,66 грн