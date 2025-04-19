Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща (Cough syrup Dr. Theiss ivy extract)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
173,04
Економія при броні: -15,92 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
269,67
Економія при броні: -10,97 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
176,13
Економія при броні: -19,01 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
275,86
Економія при броні: -17,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
175,94
Економія при броні: -18,61 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
297,32
Економія при броні: -16,96 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
172,91
Економія при броні: -14,09 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
267,66
Економія при броні: -17,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
175,31
Економія при броні: -17,58 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
277,75
Економія при броні: -27,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
174,85
Економія при броні: -16,03 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
277,02
Економія при броні: -26,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
175,48
Економія при броні: -16,66 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
274,85
Економія при броні: -24,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
203,18
Економія при броні: -10,01 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
281,48
Економія при броні: -13,86 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
165,95
Економія при броні: -8,32 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
264,39
Економія при броні: -13,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
281,07
Економія при броні: -29,94 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
198,47
Економія при броні: -5,93 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
271,10
Економія при броні: -15,87 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
195,10 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
277,20
Економія при броні: -9,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
192,86
Економія при броні: -8,75 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
309,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
192,62
Економія при броні: -8,51 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
322,15
Економія при броні: -14,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
203,23
Економія при броні: -9,14 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
322,35
Економія при броні: -14,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
207,02
Економія при броні: -13,45 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
279,64
Економія при броні: -18,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
203,64
Економія при броні: -9,68 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
276,12
Економія при броні: -14,86 грн