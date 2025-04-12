Допоміжні речовини.

Сульфіт натрію, що міститься в препараті, може викликати алергічну реакцію, включаючи анафілактичний прояви, напади астми (у тому числі загрозливі для життя) у сприйнятливих людей. Чутливість до сульфітів підвищена в осіб з бронхіальною астмою та алергічними реакціями в анамнезі.

Препарат містить бензалконію хлорид, тому необхідно постійний контроль при частому або тривалому застосуванні. Відомо, що бензалконію хлорид знебарвлює м’які контактні лінзи, тому слід уникати контакту з м’якими контактними лінзами; спричиняє подразнення очей, точкову кератопатію та/або токсичну виразкову кератопатію.

Нестероїдні протизапальні засоби.

Застосування НПЗЗ може уповільнювати процес загоєння, особливо при сумісному застосуванні з місцевими кортикостероїдами.

Пацієнтів слід попередити про те, що можливе уповільнення загоєння під час застосування НПЗЗ.

Перехресна чутливість.

При застосуванні препарату Броксінак є імовірність розвитку перехресної чутливості до ацетилсаліцилової кислоти, похідних фенілацетилової кислоти, а також інших нестероїдних протизапальних засобів. При лікуванні осіб, у яких раніше виявлялася чутливість до цих препаратів, необхідно уникати застосування таких лікарських засобів.

Підвищена чутливість у окремих осіб.

Застосування місцевих НПЗЗ може призвести до розвитку кератиту. У деяких сприйнятливих пацієнтів тривале застосування місцевих НПЗЗ може викликати розрив епітелію, стоншення рогівки, ерозію рогівки, утворення виразки на рогівці або перфорацію рогівки. Ці побічні явища несуть ризик втрати зору. Пацієнти з ознаками розриву епітелію рогівки повинні негайно припинити застосування препарату і перебувати під наглядом лікаря до нормалізації стану рогівки.

Післяреєстраційний досвід.

Досвід застосування місцевих НПЗЗ показує, що пацієнти з ускладненнями після хірургічних офтальмологічних втручань, денервацією рогівки, дефектами епітелію рогівки, цукровим діабетом, поверхневими захворюваннями очей (наприклад, синдром «сухого ока»), ревматоїдним артритом та пацієнтам, яким повторно проводили хірургічні втручання протягом короткого проміжку часу, мають підвищений ризик розвитку побічних реакцій з боку рогівки.

НПЗЗ можуть збільшувати час кровотечі внаслідок порушення агрегації тромбоцитів. Застосування місцевих НПЗЗ в поєднанні з офтальмологічними операціями може підвищити кровоточивість тканин ока (в тому числі в передній камері ока (гіфема)). Броксінак потрібно застосовувати з обережністю пацієнтам, в анамнезі яких зафіксована схильність до кровотечі, або якщо пацієнти отримують інші лікарські препарати, які можуть підвищувати час згортання крові.

У рідкісних випадках після відміни бромфенаку спостерігалося загострення запальної реакції, наприклад набряк жовтої плями, після операції з приводу катаракти.

Очні інфекції.

Гострі очні інфекції можуть маскуватись при місцевому застосуванні протизапальних лікарських засобів.

Контактні лінзи.

При застосуванні препарату Броксінак пацієнти не повинні використовувати контактні лінзи.

Застосування місцевих НПЗЗ за 24 год. до оперативного втручання на очах та протягом 14 днів після офтальмологічної операції збільшує ризик виникнення і ступінь тяжкості побічних реакцій з боку рогівки.

Пацієнтів слід попередити, щоб вони не чіпали кінчик крапельниці і не торкалися ним будь-якої поверхні ˗ це може призвести до контамінації вмісту флакона.