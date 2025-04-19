Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 259 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
463,29
Економія при броні: -71,61 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
464,52
Економія при броні: -72,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
472,85
Економія при броні: -32,71 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
453,80
Економія при броні: -50,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
443,80
Економія при броні: -40,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
462,33
Економія при броні: -73,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
461,01
Економія при броні: -61,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
470,10
Економія при броні: -66,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
473,37
Економія при броні: -84,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
469,04
Економія при броні: -79,73 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
472,67
Економія при броні: -67,97 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
462,45
Економія при броні: -74,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
476,65
Економія при броні: -110,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
457,97
Економія при броні: -68,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
472,00
Економія при броні: -67,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
472,34
Економія при броні: -67,64 грн