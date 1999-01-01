Київ
Нестероїдні протизапальні засоби
S01B C11

Бромфенак

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01BПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
S01B CНестероїдні протизапальні засоби
S01B C11Бромфенак
Сортування: По популярності
Броксінак
Броксінак
Краплі очні 0,09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
від 351,90 грн
в 783 аптеках
Знайти в аптеках
Єллокс
Єллокс
Краплі очні, розчин 0,9 мг/мл пляшка з крапельницею 5 мл №1
Dr. Gerhard Mann
від 258,90 грн
в 503 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране