Київ
Нестероїдні протизапальні засоби
S01B C11
Бромфенак
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01B
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
S01B C
Нестероїдні протизапальні засоби
S01B C11
Бромфенак
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Броксінак
Краплі очні 0,09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
від
351,90
грн
в 783 аптеках
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Єллокс
Краплі очні, розчин 0,9 мг/мл пляшка з крапельницею 5 мл №1
Dr. Gerhard Mann
від
258,90
грн
в 503 аптеках
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
Дозування
0.9 мг/мл
0.09 %
Пакування
пляшка з крапельницею 5 мл
фл. з крапельн. 1.7 мл
Виробник
Dr. Gerhard Mann
Сентісс Фарма
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