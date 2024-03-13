бромфенак — НПЗП, що володіє протизапальною і аналгетичною дією, блокує синтез ПГ з арахідоновою кислотою, шляхом пригнічення ЦОГ-1 і ЦОГ-2, що призводить до зменшення запалення і зниження больової реакції.

Концентрація бромфенака в плазмі крові значно нижче межі вимірювання і не має клінічної значущості.

Бромфенак ефективно проникає в рогівку, при одноразової інстиляції концентрація в рідкій волозі ока становить 79±68 нг/мл через 2,5-3 год після застосування. Концентрація зберігається протягом 12 год в рідкої вологи очі, терапевтично ефективна концентрація в тканинах ока, включаючи сітківку, — до 24 год.

T ½ з рідкої вологи ока становить близько 1,4 год.