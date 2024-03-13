БРОМФЕНАК (BROMFENACUM) Діюча речовина
бромфенак — НПЗП, що володіє протизапальною і аналгетичною дією, блокує синтез ПГ з арахідоновою кислотою, шляхом пригнічення ЦОГ-1 і ЦОГ-2, що призводить до зменшення запалення і зниження больової реакції.
Концентрація бромфенака в плазмі крові значно нижче межі вимірювання і не має клінічної значущості.
Бромфенак ефективно проникає в рогівку, при одноразової інстиляції концентрація в рідкій волозі ока становить 79±68 нг/мл через 2,5-3 год після застосування. Концентрація зберігається протягом 12 год в рідкої вологи очі, терапевтично ефективна концентрація в тканинах ока, включаючи сітківку, — до 24 год.
T½ з рідкої вологи ока становить близько 1,4 год.
зменшення післяопераційного запалення і болю у пацієнтів після екстракції катаракти.
інстиляції в кон’юнктивальний мішок по 1 краплі 1 раз на добу. Лікування починають за 1 день до хірургічного втручання і продовжують протягом перших 14 днів післяопераційного періоду (включаючи день операції). Перед введенням очних крапель слід зняти контактні лінзи. Встановлювати їх знову можна через 15 хв після закапування.
підвищена чутливість до бромфенаку і інших НПЗП, пацієнти з БА, кропив’янка, вік до 18 років (безпека і ефективність застосування не досліджувалася).
почуття дискомфорту і незвичайні відчуття в очах, подразнення очей, біль, свербіння і печіння в очах, почервоніння очей, гіперемія кон’юнктиви, запалення райдужної оболонки очей, ерозія рогівки, перфорація рогівки, витончення рогівки, руйнування епітелію, головний біль, зниження гостроти зору, крововилив в сітківку, набряк рогівки, світлобоязнь, кровотеча з судин століття, ексудати на очному дні, носова кровотеча, кашель, виділення з носа, БА, набряк обличчя.
бромфенак можна застосовувати одночасно з іншими офтальмологічними засобами (α-адреноміметики, блокатори β-адренорецепторів, інгібітори карбоангідрази, мидриатики). Такі ЛЗ повинні застосовуватися з перервою не менше 5 хв.
при випадковому вживанні всередину необхідно негайно випити велику кількість рідини для зниження концентрації бромфенака в шлунку.