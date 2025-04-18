Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 240 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за null хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за null хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за null хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
475,66
Економія при броні: -32,07 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
459,10
Економія при броні: -61,15 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
458,44
Економія при броні: -52,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за null хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
505,51
Економія при броні: -116,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
445,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за null хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
445,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
472,58
Економія при броні: -86,02 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
462,12
Економія при броні: -54,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
425,60
Економія при броні: -18,00 грн