Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
445,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
460,27
Економія при броні: -50,45 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
466,76
Економія при броні: -61,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
460,80
Економія при броні: -56,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
415,00
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
415,00
Економія при броні: -47,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
459,80
Економія при броні: -55,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
460,17
Економія при броні: -16,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
445,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
474,48
Економія при броні: -72,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
460,52
Економія при броні: -53,02 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
445,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
459,90
Економія при броні: -52,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
476,06
Економія при броні: -31,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
460,14
Економія при броні: -67,88 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
415,00
Економія при броні: -41,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
478,43
Економія при броні: -97,61 грн