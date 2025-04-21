Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
468,17
Економія при броні: -67,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
470,10
Економія при броні: -57,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
444,40
Економія при броні: -31,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
487,85
Економія при броні: -98,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
462,60
Економія при броні: -73,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
445,10
Економія при броні: -32,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
470,10
Економія при броні: -57,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
464,35
Економія при броні: -72,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
466,13
Економія при броні: -74,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
445,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
465,76
Економія при броні: -61,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
474,01
Економія при броні: -69,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
445,10
Економія при броні: -32,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Броксінак краплі очні 0.09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма